Rafet El Roman'dan Evinde Kal şarkısı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye'deki ve yurt dışındaki vatandaşların yeni tip coron avirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına Rafet El Roman da katıldı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI



Müzisyenin YTB aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı yeni şarkısının videosu, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ünlü sanatçı yeni şarkısının sözleriyle sevenlerine "Dur bir an kalbinin sesini dinle, duyarlı ol evinde kal sevdiklerinle, umut ol ışık ol güzel günlere" diye seslendi.

"MÜZİK EN GÜZEL ARMAĞAN"



Roman, yeni şarkısını seslendirdikten sonra videonun sonunda "Müzik biz insanlara verilen en güzel armağan. O yüzden evinde kal, müzikle kal" ifadelerini kullandı.



YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına evde kalmaları çağrısı yapıyor. Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.