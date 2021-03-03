Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden fiziki ortamda 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı.



Müzeden yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor" denildi.



ONLINE ETKİNLİKLER HİÇ BİTMEDİ

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezilen müzede, çevrim içi eğitim çalışmaları da devam etti. Ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaşılan güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü.