Rahmi M. Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Covid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetine ara veren Rahmi M. Koç Müzesi, kapılarını yeniden açtı. İstanbul’un tarihi güzellikleriyle iç içe, Haliç kıyısında eşsiz bir manzaraya sahip olan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini 26 yıldır koruyor.



Kapalı olduğu dönemde çevrimiçi ortamda sunduğu müze turu ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı güncel içeriklerle sınırları kaldıran müze, zengin koleksiyonunu sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak yeniden ziyaretçilerine sunuyor. Ziyaret sırasında maske takmanın zorunlu olduğu müzede toplamda aynı anda 500 kişi bulunabilecek.



Rahmi M. Koç Müzesi 14 binin üzerinde obje 7’den 70’e her yaş grubundan misafirlere hitap ediyor. Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963 model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor. Nostaljik Sokak’ta yer alan dükkanlar da ziyaretçileri 19’uncu yüzyılda gezintiye çıkartıyor. Erdem Cever’in “Zaman Yolcusu Vapurlar” sergisi de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.