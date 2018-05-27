Sanatın ülkelerin güçlenip kalkınmasında en önemli unsur olduğuna vurgu yapan Raif Kalyoncu, “Sanatta ne kadar ilerlersek ekonomimiz de o kadar yükselir” dedi.



İnsanın yaşadığı çevreden ve iklimden etkilendiğini de anlatan Kalyoncu, “Sanatçı çevresinden ve kültüründen beslenmelidir. Diğer taraftan bu durum evrensel boyuta taşındığı sürece önem kazanır” diye konuştu.



Resim yapmanın kendisi için yaşam tarzı ve kendisini ifade etme biçimi olduğunu anlatan Kalyoncu, eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan mutlu olduğunu söyledi.

