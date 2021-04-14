Ramazan’a özel çalma listeleriyle ruhsal yolculuk

Spotify, faaliyet gösterdiği 178 ülkede müzikseverleri bir yandan evrensel müzikler ile buluştururken diğer yandan ülkelerin lokal kültürlerini yansıtan şarkı ve çalma listeleriyle kullanıcıların her anına eşlik ediyor.



İki yıl önce hayata geçen bu sene daha da zenginleşerek müzikseverlere sunulan global Ramazan sekmesinde bulunuyor.



Rahatlatıcı ezgiler dinlemek isterseniz o zaman Ramazan çalma listesi sizleri bekliyor. Ney eşliğinde enstrümantal tınılarla ruhsal yolculuk daha da zenginleşecek. İftar çalma listesinde yer alan enstrümantal müzikler ise sofralara eşlik edecek.

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