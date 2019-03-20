Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, oyunculuğa soyunuyor. Asıl adı Belcalis Almanzar olan 26 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Jennifer Lopez ile birlikte Hustlers filminde rol almaya hazırlanıyor.
Başrollerini Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart veConstance Wu’nun paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Julia Stiles, Keke Palmer ve Mercedes Ruehl de yer alıyor.
Filmde Cardi B de tıpkı Lopez gibi eski bir striptiz dansçısını canlandıracak.
2016 yılında New York Magazine dergisinde çıkan bir makaleden ilhamla çekilen film, Wall Street'teki müşterileri için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü ekibinin hikayesini anlatıyor.