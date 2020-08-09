Raphael’in Patheon’a gömüldüğü kesinleşti

Raffaello Sanzio da Urbino, kısaca Rafael olarak bilinen Rönesans döneminin İtalyan ressamı ve mimarı, 1520 yılında Roma’da geçirdiği ateşli bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. The Guardian’da yer alan habere göre; Roma’daki Tor Vergata Üniversitesi’ndeki uzmanlar, İtalyan ressamın 1833 yılında mezardan çıkarılmış isketeletin kafasının alçı kalıbını kullarak 3 boyutlu rekonstrüksiyon olarak tasarladıklarını ortaya koydu.

"SOMUT KANIT SAĞLIYOR"



Üniversite uzmanları bu yüzü, sanatçının portreleriyle karşılaştırdı. Üniversitenin moleküler antropoloğu Olga Rickards, “Bu araştırma ilk kez 1833’te Pantheon’dan çıkarılan iskeletin Raffaello Sanzio’ya ait olduğuna dair somut bir kanıt sağlıyor” dedi.

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