Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Aşk-ı Memnu'nun Hilmi'si)

Aşk-ı Memnu dizisindeki Hilmi Bey karakteriyle hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayata veda etti. 65 yaşında vefat eden usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu.



Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ 13 mayıs 1954’de İzmir'de doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Aktuğ’un babasıdır.

1973 yılında liseye devam ederken anadolu pop tarzında müzik yaptığı “Gelenek” adlı bir müzik grubu olan Aktuğ İstanbul Üniversitesi Şişli siyasal bilgiler yüksek okulunda okurken “Grup Stüdyo” adlı bir gruba katıldı.

Zeynep Aktuğ

Daha sonra Recep Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte “Arı Yapım” adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı. İlk plak da Kaybolan Yıllar’dı. Bir süre sonra Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye’nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga’yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı.



Recep Aktuğ’nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana ve Siyah Gül adlı iki müzik albümü de bulunuyor. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi.



Birçok reklam filmi ve dizide de oynayan Recep Aktuğ. Kurtlar Vadisi dizisinde konsolos Ender Bey karakterini, Aşk-ı Memn dizisinde de Hilmi karakterine hayat vermişti.