1-15 Ekim tarihleri arasında 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekanda düzenlenen Red Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla şehri müzikle ele geçirdi.



Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival kapsamında aralarında; Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808, Laurel Halo, Kode9 gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı yer aldı.



Festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla hem sanatçılar hem de müzikseverleri konuk etti.



Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan etkinlik, İstanbul’a benzersiz bir festival anlayışı getirdi.



Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında 10 bin müzikseverle buluştu. 5 benzersiz konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekâna yayılan festival, Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtarak şehri müzikle ele geçirdi.



FESTİVALİN KALBİ RED BULL HOUSE OF MUSİC’TE ATTI

Karma bir fotoğraf sergisi de Red Bull House of Music'te sanatseverlerle buluştu

Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırladı.



Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.



AFRİKA EZGİLERİ BOĞAZ’A YAYILDI



3 Ekim Perşembe günü konsept gecelerin ilki Alpha Beat Night ile Feriye’de Boğaz’ın eşsiz manzarasında dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo; müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşattı. Afrika’nın eğlenceli, enerjik ve özgün ritimleri geceye dağıldı ve ortaya görkemli bir atmosfer çıktı.

Ata Kak, Alpha Beat Night ile Feriye'de

SYNTHESİZER'A SAYGI DURUŞU

4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi’nde yapılan Aposynthesis Night modern çağda yeni müzik tarzlarının doğuşuna imkân veren synthesizer’ı başrole taşıdı.



Christelle Gualdi

Bu özel gecede synthesizer müziğinin deneysel ve özgün örnekleri, dünyaca tanınmış müzisyenler; Demdike Stare, Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar Om Source, Lucrecia Dalt ve geçen yıl Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor’un performansları ile meraklısıyla buluşturdu.

KAN KARDEŞLER GERİ GELDİ



5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen Kan Kardeşler Gecesi’nde ise hem Türkçe Rap'in usta isimleri hem de hip hop sahnesinin sevilen isimleri bir aradaydı. Türkçe rap’in ilk örneklerinin duyulduğu Berlin ile; bugün kalbinin attığı İstanbul arasında birnevi ‘hip hop köprüsü’ kuruldu.

Türkçe Rap'in öncü isimleri, bugünlere getiren ve yarına doğru taşımakta olan yıldızların aynı sahnede buluştuğu Kan Kardeşler Gecesi’ni; binlerce müziksever coşkusuyla karşıladı.



90'ların efsane rap topluluğu Cartel'in kurucu üyesi Erci E., sahneye çıktı ve ‘Bin Arabama’ isimli şarkısı başta olmak üzere birçok sevilen parçasını seslendirdi. Ardından “Şimdi eski bir dostumu sahneye davet edeceğim” diyen sanatçı, Cartel’in kurucu üyelerinden Kabus Kerim ile birlikte yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştu. ‘Cartel’ (Bir Numara En Büyük) isimli şarkılarını müzikseverlerle hepbir ağızdan söyleyen ikili, dakikalarca alkış aldı.

Babylon'daki Kan Kardeşler Gecesi’nde Cartel'in üyeleri Erci E. ve Kabus Kerim

Daha sonra sahneyi devralan Kabus Kerim, sürpriz olarak Kamufle’yi sahneye davet etti. İkili beraber Türkçe Rap tarihinin en önemli şarkılarından Defol'u seslendirdi. Türkçe rap tarihine damga vuran gecede Ceza sahneyi teslim aldı. Usta sanatçı şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte tempoyu hiç düşürmeden seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden gecede; trap müziğin önemli temsilcisi Khontkar ve Ayben hip hop dünyasının yakın takipçilerini ağırladı.



Ayrıca gecede Da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu’dan kurulan hip hop kolektifi 90BPM, hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın da yer aldı.



FESTİVAL SABAHA KADAR SÜREN ARALIKSIZ RAVE İLE KATILIMCILARA VEDA ETTİ



Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night, 12 Ekim Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşti.



Rave müzik kültürü başta olmak üzere deneysel müzik meraklılarına hem sofistike hem de fütüristik bir deneyim sunulan gecede; dijital sanatın en iddialı örnekleri yer aldı.

Kode9, Futurave Night ile Volkswagen Arena’da

Gecede; Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, techno sound’unun mimarı olarak bilinen Function sahnedeydi. Overmono ve Konx-om-Pax’ın canlı performanslarıyla yer alırken Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir tecrübe sundu.



Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Maçka Parkı’nda gerçekleşen konserde ünü ülke sınırlarını çoktan aşmış indie pop grubu The Away Days ve enerjik sound’larına aşina olduğumuz Palmiyeler müzikseverlerle buluştu.



Palmiyeler enerjik sound'larıyla Maçka Parkı’nda

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca 10 bin kişiyi ağırladı.