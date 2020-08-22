Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü

Amerikalı rock grubu Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü.

Anadolu Ajansı 22.08.2020 - 13:31

Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü

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BBC'nin haberine göre, grupla aynı ismi taşıyan çıkış albümünde çalan ve grubun 1984 yılındaki ilk ABD turnesine katılan Sherman 64 yaşında hayatını kaybetti.  Red Hot Chilli Peppers'ın ikinci albümündeki şarkıların yazılmasına da katkıda bulunan Sherman'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Grubun Twitter'daki resmi hesabında "Jack Sherman'ın öbür dünyaya huzur içinde göçmesi" dileğinde bulunuldu.

Bob Dylan ve George Clinton gibi sanatçılarla da çalışan Sherman, Red Hot Chilli Peppers'ın kurucu üyesi gitarist Hillel Slovak'ın yerine geçmiş, grup 1985'de yoluna yine Slovak ile devam etmeye başlamıştı.

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