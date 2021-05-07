Red Kit ekranlara dönüyor

Federation Entertainment, çok satan efsane Red Kit çizgi roman serisinden uyarlanacak olan ve popüler Fransız aktör Michael Youn'un da ortak yapımcı olarak dahil olacağı yeni bir seri geliştiriyor.

Şirket, Amerika'nın Vahşi Batı'sında yalnız bir kovboy olan Red Kit'in etrafında dönen hikayenin, Luke Comics'ten görsel-işitsel uyarlama haklarını almak için Fransız şirket Un pour Tous Productions'la birlikte çalıştı.

İSMİ AÇIKLANMADI



Resmi olarak ismi açıklanmayan dizide; Daltonlar, Calamity Jane, Pat Poker ve Rantanplan dahil olmak üzere Red Kit'in (Lucky Luke) tüm renkli karakterleri yer alacak.

"SABIRSIZLANIYORUM"



Michael Youn, dizinin ortak yaratıcısı, sanatsal yapımcısı ve yönetmeni olarak da görev alacak. Fransa’nın en popüler aktörlerinden ve komedi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Youn, "Çizgi romanların büyük bir hayranı olarak bu maceranın bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"ÜRÜTMEK ÇOCUKLUK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTİR"



Şirketin kurucusu Pascal Breton ise "Üretmek, çocukluk hayallerini gerçekleştirmektir. Bugün sahip olduğumuz hayali bir dünyada, yetenekli Michael Youn'la Red Kit ve Daltonların efsanevi evrenini tercüme etme fırsatımız harika bir şey ve dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

