“Şimdi. Burada. Beraber” diyerek sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta:



Redd – 10 Ekim Perşembe



Türkiye Rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, 10 Ekim akşamı Babylon sahnede.



İlk albümleri “50/50”yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine “Kirli Suyunda Parıltılar”, “Plastik Çiçekler ve Böcek”, “Gecenin Fişi Yok”, “21” ve “Hayat Kaçık Bir Uykudur” albümleri ile devam etti. 2016 yılında çıkardıkları “Mükemmel Boşluk” ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, geçtiğimiz Mart ayında yeni albümü "Yersiz Göksüz Zamanlar”ı dinleyicisiyle paylaştı.



Hey Gidi Günler – 11 Ekim Cuma



Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Babylon’un yeni partisi “Hey Gidi Günler” 11 Ekim Cuma gecesi sizleri bekliyor.



Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı gecede 90’lar hit Türkçe pop şarkılarından oluşan seçkiyle zamanda yolculuğa çıkacaksınız.



Palestine Underground – 12 Ekim Cumartesi



“Filistin’in asi sesleri” olarak anılan, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler ve hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground; kolektif bünyesindeki Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM ile 12 Ekim’de Babylon’da.