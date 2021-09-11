Reflection filmi ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

Dünya prömiyerini 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi Yabancı Film ödülüyle dönen Reflection Türkiye’deki ilk gösterimini Adana’da Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

11.09.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 10:16

Reflection filmi ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

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Yönetmen İlker Savaşkurt’un ikinci uzun metraj filmi olan Akis (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak.

Yapımcılığını Hasan Adalı’nın üstlendiği filmde Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.

Film 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkmış ve burada En İyi Yabancı Film ödülü kazanmıştı.

REFLECTİON FİLMİ TANITIMI

FİLMİN AFİŞİ

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