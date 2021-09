Reflections İstanbul'dan Zamansız Sofralar sergisi

Reflections İstanbul’un "Bereket" temasıyla hazırladığı “Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar” sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir araya geliyor. Türkiye’de ilk kez yapılacak çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan özel deneyim, The Marmara Grubu ev sahipliğinde, 5-8 Ekim tarihleri arasında, Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek.



Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin tüm ekipleri, büyük bir işbirliği içerisinde etkileyici bir etkinliğe imza atıyor.



Farklı disiplinleri ve yaratıcılığı bir araya getirerek alışılmadık bir deneyim sunmayı hedefleyen Reflections İstanbul platformunda; The Marmara Grubu, BFA Production ve Infinity FX Studio yer alıyor.



Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin etkinlik komitesi üyeleri Merve Gürsel, Defne Gürsel, Selin Habbab Özkaynak ve The Marmara Group.



Reflections İstanbul sergi konsept ve tasarım ekibi ise Merve Gürsel, Yeşim Demir, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı’dan oluşuyor.



SOFRANIN BİRLEŞTİRİCİLİĞİ “BEREKET” iLE BULUŞUYOR



“Reflections İstanbul” bu yıl ilkini gerçekleştireceği sergi ile kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Sofranın birleştirici gücü etrafında bereket temasıyla toplanıp farklı disiplinleri bir araya getiren Reflections İstanbul – Zamansız Sofralar sergisi; 5 bölüm üzerine kurgulandı. Mutfak Sanatları, Sofra Düzenleme, Çiçek Tasarımı, proje ortakları Bartuğ Sayılı’nın özel simülasyonlar kullanarak hazırladığı Işık Tasarımı Sanatı ve Mert Onaran’ın yapay zeka ve 3D görsel efektler kullanarak tasarladığı Görsel Sanatlar: Suyun Zekası bölümleriyle daha önce görülmemiş, gerçek dışı bir deneyimle hazırlandı.



Burgan Bank ana sponsorluğunda düzenlenen sergide, 40’a yakın katılımcı özel sofra sunumları hazırlayacak, 20’ye yakın katılımcı ise çiçek enstalasyonları ile çiçeklerin mekanlara kattığı büyüleyici güzelliği gözler önüne serecek. The Marmara Grubu, ev sahipliğinin yanı sıra, Mutfak Sanatları ve Sofra Düzenleme konusundaki uzmanlığını katılımcı olarak da sergileyecek. 25 yılı aşkın deneyimi ile The Marmara Catering serginin yaratıcı sunumlarını üstleniyor. The Marmara Chocolate ise otantik reçeteler ve özenle seçilmiş hammaddeler ile tasarlanan heykelsi çikolataları ile bu lezzeti yaratıcı bir mecraya dönüştürüyor.



“SUYUN ZEKASI” İLE GELECEĞİN RUHUNU YANSITIYOR



Reflections İstanbul ekibi üyeleri ve aynı zamanda serginin proje ortakları Bartuğ Sayılı ve Mert Onaran, Esma Sultan’ın tarihi dokusunu teknoloji ile buluşturacak. Yüksek teknoloji, ışık tasarımı, ses tasarımı ve 3D görsel efektler ile Esma Sultan bir mekan olarak yeniden kurgulanıyor.



CGI & VFX sanatçısı Mert Onaran'nın dijital yapıtı "Suyun Zekası" ışık ve görsel teknoloji sayesinde Esma Sultan'ın tarihi dokusu ile birleşecek.



Suyun temsil ettiği Bereket teması, suyun titreşimleri, akıcılığı ve yaydığı ses frekanslarının yapay zeka ile harmanlanmasından oluşan verilerin dijital sanata dönüşmesi deneyimlenecek.



Ayrıca özel olarak hazırlanan performans sanatları koreografisi ile suyun dans ile bütünleşmesi izleyenleri büyüleyecek.



BFA Production, serginin teknik alt yapısı ve tüm donanımını ve tüm görsel alt yapısının yapımını üstleniyor. BFA Production CEO’su Bartuğ Sayılı önderliğinde, özel simülasyonlar kullanılarak hazırlanan ışık tasarımları, ışığın enerjisiyle duygularımızı harekete geçirecek ve eşi benzeri görülmemiş bir atmosfer yaratacak.



Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar sergisinde su parçacıklarından oluşan simülasyonlar, özel yazılmış time-code’lar ile eşsiz bir ışık tasarımına ve görsel deneyime dönüşüyor. “Su”yun yüksek teknoloji yardımıyla anlatılan bu hikayesine, koreografisi Amerika’da hazırlanmış, greenbox ile çekilen çok özel bir performans sanatları koreografisi de eşlik ediyor.