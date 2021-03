Reggae yıldızı Bunny Wailer 73 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü yıldız ve çocukluk arkadaşı Bob Marley ile kurdukları The Wailers grubuyla tanınan reggae şarkıcısı Bunny Wailer, 73 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Maxine Stowe ve Jamaika Kültür Bakanı Olivia Grange, Wailer'in ölüm haberini doğruladı. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.

Gerçek adı Neville O'Riley Livingston olan Jamikalı şarkıcı, geçen yıl temmuz ayında felç geçirmesi nedeniyle aylarca hastanede kaldı.

Reggae şarkıcısı, sahip olduğu şöhreti The Wailers grubuyla kazandı. Grup, Simmer Down ve Stir It Up şarkılarıyla dünya çapında tanındı.

Bunny Wailer, çocukluk arkadaşı Bob Marley ile kurdukları The Wailers grubuyla tanındı.

Wailer, 1974 yılında gruptan ayrılarak kariyerine tek başına devam etti.



Ünlü müzisyen, The Wailers grubunun hayatta kalan tek üyesiydi. Çocukluk ve grup arkadaşı Bob Marley, kansere yakalandıktan sonra 1981 yılında, 36 yaşındayken hayatını kaybetti.



Diğer grup arkadaşı Peter Tosh ise 1987'de bir soygunda öldürüldü.



Kariyeri boyunca üç Grammy ödülü kazanan Wailer, 2017'de Jamaika'dan liyakat nişanı aldı.

