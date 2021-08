REM grubunun solisti Michael Stipe: Losing My Religion şarkısının hit olacağı aklıma gelmedi

Ünlü Amerikalı rock grubu REM'in solisti Michael Stipe, grubun en bilindik şarkısı olan 'Losing My Religion' hakkında yorumda bulundu.



Sputnik'in aktardığı habere göre, New Yorker dergisine röpotaj veren Stipe, grubun başlangıçta sözgelimi parçanın 'hit olacağını' kestiremediğini belirtti.



Parça, 1991'de piyasaya sürülmüş ve döneminde, ABD'deki Billboard Hot 100'de 4 numaraya ve İngiltere single tablosunda ise 19 numaraya yerleşmişti.



Röportajında, şarkının Georgia eyaletindeki çocukluğundan izler taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya yanıt veren Stipe, "Aslında Georgia'da büyümedim" dedi.



Stipe, "Orada doğdum, çokça seyahat ettim. Büyükannemin konuşma tarzından, Güneyli olmayan arkadaşlarımın anlamadığını bilmiyordum. Hiçbiri anlamadı. Çıkardığım cümleler var" ifadelerini kullandı.



Şarkının isminin nereden geldiğine dair bilgi veren ünlü şarkıcı, "'Losing My Religion' (inancımı yitiriyorum), eski bir deyim olan 'lost my religion'ın (inancımı yitirdim) kendimce bir versiyonu. İnsanlar, 'az daha inancımı kaybediyordum' derdi. Bunu sonsuza kadar değiştirdim. Bunun hit olacağı aklıma gelmemişti" diye konuştu.

GRUP 2011'DE DAĞILDI

Öte yandan Stipe, solo projeleri üzerinde çalışmayı sürdürme niyetini de açıklayarak, şöyle devam etti:

"Müzik hiç ölmüyor. Yani sesimi seviyorum, müzik yazmayı, beste ve aranjman yapmayı seviyorum."



Ayrıca müzik alanında çalışmaya devam edeceğini kaydeden Stipe, "Yine de bu kolay bir şey değil. Grup bir aradayken gerçekten zorlandım, ama şimdi tek başımayım, sıfır temsiliyetim var: Kimseyle sözleşmem yok, tek tabancayım" yorumunu yaptı.



REM grubu, 2011 yılında dağıldığını duyurmuştu.