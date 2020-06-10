Rembrandt’ın 26 yaş otoportresi satışa çıkıyor

Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın1632 yılında 26 yaşındayken yaptığı otoportre satışı çıkıyor. Eserin 15 milyon ile 20 milyon dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

ETKİLEMEK İÇİN YAPMIŞ OLABİLİR

Müzayede evi yetkilileri, eserde ressamın üst sınıf görünmesi için beyaz yaka ve siyah keçe bir şapka takmış olabileceğini belirtiyor. Yetkililerin başka bir teorisine göre gelecekteki eşi Saskia van Uykenburgh’un akrabalarını etkilemek için bu yapıtı yapmış olabilir.

Yapıt, 28 Temmuz’da düzenlenecek akşam satışı kapsamında online olarak satışa sunulacak. Rembrandt’ın 2009 yılında Portrait of a man, half-length, with his arms akimbo adlı seri 33.2 milyon dolara müzayadede satılmış ve Rembrandt’ın en pahalı eseri unvanını elde etmişti.

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