Rembrandt'ın Gece Devriyesi tablosu dünyanın en büyük fotoğrafına dönüştürüldü

Rijksmuseum'dan yapılan açıklamada, Rembrandt'a ait Gece Devriyesi (The Night Watch) tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi. Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu.

"ALYUVAR HÜCRESİNDEN DAHA KÜÇÜK"



Açıklamada, 5.6 terabaytlık fotoğraftaki her bir pikselin insan kanındaki kırmızı alyuvar hücresinden daha küçük olduğu bildirildi.

"FIRÇA DARBELERİNİ GÖREBİLİYORUZ"



Projenin başındaki Rijksmuseum yetkilisi Rob Erdmnan, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tablonun en ufak ayrıntısı ve fırça darbelerini görebiliyoruz" dedi.



"MİKROSKOPTAN BAKMAK GİBİ"



Fotoğrafın adeta bir mikroskoptan tabloya bakma hissi uyandırdığını kaydeden Erdman, "Dünyanın en büyük fotoğrafı oldu" ifadesini kullandı.

6 AY SÜRDÜ



Projenin 2 yıl boyunca hazırlandığı belirtilirken, fotoğraf çekimlerinin 2 ay, fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirmenin 6 ay sürdüğü kaydedildi.



YILDI 2 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR



Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Rijksmuseum'da, 1700'lerde İstanbul'da yaşayan ressam Jean Baptiste Vanmour'un Osmanlı'nın Lale Devri'ni aktaran tabloları da sergileniyor.

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