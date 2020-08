Remix yarışmasının sonucu belli oldu

İstanbul’da doğup büyüyen, on yılı aşkın bir süredir de Amerika’da yaşayan vokalist, şarkı yazarı, aranjör ve ses mühendisi SIRMA, Mart ayında Sonar İstanbul festivali kapsamında vokal prodüksiyon tekniklerini konu alan bir sunum yapmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Pandemi sebebiyle bir süre New York’a dönmeme kararı alan

Sırma, stüdyosundan uzak olmasına rağmen, aile evinde kısıtlı imkanlarla yarattığı şarkısı How Could We Ever Know'u müzikseverlerle buluşturmuştu. Çıkışın ardından Sırma, düzenleme ve mixing üzerine yaptığı Twitch yayınlarıyla tanınan Türk prodüktör Mustafa Başal ile bir işbirliği yaparak, How Could We Ever Know için sadece Türk prodüktörleri kapsayan bir remix yarışması düzenledi.

30 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

Yarışma kapsamındagelen 30 başvuruyu numaralandırarak, kimin hangi remix’i yaptığını bilmeden dinleyip değerlendiren Sırma, yarışma sonucunda 4 remix seçti. Yarışmanın kazananları, Hodie

Cras, Barito, Hasan Göztok ve RAUF oldu. Bu çıkış, aynı zamanda Barito ve Hasan Göztok için bir başlangıç noktasını temsil ediyor.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"



Kazanan remix’lere ek olarak, rfrnce adlı Instagram ve YouTube kanalının kurucusu olarak bilinen müzik prodüktörü itscanturan’ın remix’i de EP’deki yerini aldı.EP’nin mastering işlemlerini üstlenen Sırma, proje hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: Hem Mustafa Başal’ın, hem de Can Turan’ın müzik prodüksiyon ve teknoloji dünyasından teknikler ve havadisler paylaşmak, bu alanlarda daha fazla Türkçe kaynak yaratmak adına gösterdikleri çabanın farkındaydım. Türkiye’de çok yetenekli müzik

prodüktörleri yetişiyor… Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Bu EP’nin çıkışı, aynı zamanda Hodie Cras, Barito, Hasan Göztok ve RAUF ile tanışmamıza vesile. itscanturan adı altında müziğini bir süredir dinleyicileriyle paylaşan Can ile zaten bir projede bir araya gelmek istiyorduk… Kısmet bugüneymiş. Yarışmayı düzenlediğimizde ortaya

çıkacak EP’nin hangi tarzları içinde barındıracağına dair kafamda net bir fikir yoktu. Bu kadar yaratıcı ve özgün düzenlemeler beklemiyordum. Kendimi çok şanslı hissediyorum!