YARIN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR 'Çanakkale Zaferi Sergisi' sanatseverlerle buluşuyor

Ressam Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul'un hem güzelliğini hem de kargaşasını kum ve altın varak kullanarak betimlediği soyut resimlerini 4'üncü ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında ilk kez başkentli sanatseverlerle buluşturacak.



Ressam Ayvaz, İstanbul'u anlattığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayvaz, memleket ve İstanbul aşığı bir insan olduğunu belirterek, kentten etkilendiği her unsuru lirik soyut tarzda resmettiğini söyleyerek, şunları dile getirdi: "İstanbul'un taşından, toprağından, tüm güzelliklerinden ve karmaşasından etkileniyorum. Zaten İstanbul'da yaşıyorum. Bu şehre aşığım. Akrilik boyayla çalışıyorum ve bir sürü katmanlar var tablolarımda. Sanatseverlerin içgüdüsel duygularına ulaşmayı hedefliyorum. Benim için en önemlisi sanatseverin resimlerimden ne hissettiği veya ne gördüğü."

"ALTIN KULLANMADAN SOYUT RESİM YAPILAMAZ"



Ayvaz, altın varak ve kum ile İstanbul'u betimlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle dedi: "Varak ve kum kullanarak resimlerin çarpıcı olmasını istiyorum. İstanbul'u resmetmek başka bir şey. Kum resme bakıldığında ilgi uyandırıyor. Bütün renklerde farklı bir imaj yaratıyor ki zaten İstanbul'da kendine has bir güzellik var. Varak kullanmamın sebebi de İstanbul'un ihtişamı. Gerçekten ihtişamlı bir şehri betimlerken altın kullanmadan soyut resim yapılamayacağını düşünüyorum."



Gallery Binyıl'dan 8 ressam ile fuara katıldıklarını belirten Ayvaz, 10 yıldır Yrd. Doç. Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu ile çalıştıklarını ve bu yıl da birlikte organizasyonda yer aldıklarını söyledi.



Soyut resim çalışan hocasından ilham aldığını dile getiren Yasemen Latife Ayvaz, soyut resim yapmanın zor olduğunu, kişinin kendi yaratıcılığını aldığı ilhamla tuvale aksettirmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurguladı.



Ayvaz, 18 Nisan'a kadar açık kalacak sanat fuarında, 9 eserini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunacak.



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