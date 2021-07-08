Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı’na 10 bin ziyaretçi

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.

Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı'nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açıldı.



1 Temmuz’da ziyarete açılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yerli ve yabancı turist tarihi manastırı ziyarete gelirken, turist hareketliliği dikkat çekiyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. 6 aydaki turist rakamına bir haftada ulaşılırken, turistler manastıra girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

