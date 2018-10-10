Efsane caz-dansı Lindy Hop; 1900’lü yılların bütününe damga vuran ‘mahalle’nin çocuk oyunları seksek, yakar top, atari, polaroid fotoğraflar; antika mezatları; yaşadıkları onyıllara damgalarını vuran nesneler Retrofest'te nostalji yaşatmaya hazırlanıyor. Kostümleri, konseptleri ve alametifarikalarıyla bir geçmiş platosu.



20 Ekim Cumartesi günü saat 13:00’te kapılarını açacak olan festivalde akşam 20:00 itibariyle ise 90’ların popüler müziğine kendi özgün damgalarını vurmuş olan Mansur Ark, Grup Vitamin ve DJ Hakan Küfündür sahne alacak.



Yaklaşık 5.000 kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde ZİÇEV gibi pek çok derneğin açacağı stantlarda elde edilen tüm gelir ise yine bu vakıf ve derneklere bağışlanacak.