70’li yıllardaki Kojak dizisinden sonra 2014 yılında yayınlanan Cosmos: Bir Uzay Serüveni adlı belgesel dizid yer alan Richard Gere, yeni bir diziyle ekrana dönüyor.



Gere, Apple’ın İsrail dizisi Nevelot’un Amerikan uyarlaması şeklinde çekeceği dizinin başrolünde yer alacak. 69 yaşındalki oyuncu, dizide, ünlü Vietnam Savaşı'nda savaşmış ve çok yakın arkadaş olan iki eski askerden birini canlandıracak.

İLK SEZON 8 BÖLÜM

İki arkadaşın hayatı, elli sene önce aşık oldukları bir kadının trafik kazasında ölmesiyle alt üst olur. Hayat boyu yaşadıkları pişmanlıklar, sırları ve günümüz gençlerine kızgınlıkları bir araya gelince, bir dizi trajik olayın yaşanması kaçınılmaz olur. Dizinin senaryosu Howard Gordon tarafından yazılacak.

Gordon; Warren Leight, Gere, orijinal dizinin yaratıcıları Dror Sabo ve Lee Yardeni, Avi Nir, Alon Shtruzman, Rachel Kaplan, Peter Traugott, Yoram Mokady ve Mirit Toovi'yle birlikte yürütücü yapımcılığı da üstleniyor. Dizinin ilk sezonunun sekiz bölüm olması planlanıyor.

DİZİ, ROMANDAN UYARLAMA

Dizinin showrunner'ları olan Howard Gordon ve Warren Leight'in, İsrail dizilerini Amerikan televizyonlarına uyarlama konusunda daha önce de tecrübeleri olmuştu. Gordon, Showtime'ın dram dizisi Homeland’i geliştirip yürütücü yapımcılığı üstlenirken; Leight, HBO’nun In Treatment dizisinin showrunner'ı ve yürütücü yapımcısıydı. Nevelot dizisi İsrailli yazar Yoram Kaniuk’un aynı isimli romanından uyarlanmıştı.

2019'DA YENİ DİZİ

Öte yandan Richard Gere, 2019 yılında ekrana gelecek olan BBC dizisi MotherFatherSon’da da rol alıyor.