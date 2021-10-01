Ridley Scott, Gladyatör 2 hazırlıklarına başladı

2000 yılında gösterime giren, 103 milyon dolarlık bütçe, 460 milyon dolarlık hasılat ve 5 Oscar ödülü ile sinema dünyasının en çok konuşulan filmlerinden Gladyatör’ün ikinci filmi geliyor. 84 yaşındaki yönetmen Ridley Scott’tan yeni filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

KITBAG'DEN SONRA GELİYOR

Birden fazla yapım üzerinde çalışan Scott, Kitbag’den sonra yapımı yirmi yılı aşkın süredir devam eden Gladyatör’ün devam filmini yönetmek için Roma İmparatorluğu’na geri döneceğini açıkladı.

"ŞİMDİDEN YAZIYORUM"



Empire Magazine ile konuşan Scott, Gladyatör 2’nin çok yakında geleceğini doğruladı ve “Şimdiden Gladyatör’ü yazdırıyorum” dedi. İddialara göre film, ilk filmdeki olaylardan 25 yıl sonrasını anlatacak.

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