Rıfaz Ilgaz'ın ailesinden Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'ya dava

Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahneleri arasında, öğrencilerin her dönem sonunda sahneye çıktığı Hababam Vokal Grubu mahkemelik oldu.



Filmin oyuncuları Hayta İsmail diye tanınan Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu’nu yeniden canlandırdı.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ilgaz’ın ailesi, “Hababam Sınıfı” markasını Hababam Sınıfı Vokal Grubu adı altında kullanarak marka hakkına tecavüz ettikleri iddiasıyla Arıman, Ayık ve Akça’ya dava açtı. İki marka arasında benzerlik olduğunu iddia eden Rıfat Ilgaz’ın ailesi, şimdilik 3 bin lira maddi tazminat ile Hababam Vokal Grubu adlı sitelere erişimin engellenmesini talep etti.