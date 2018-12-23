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Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, 2019 yılında yeni bir albüm çıkaracağını müjdeledi.

Instagram'da hayranının sorduğu, "Yeni albüm ne zaman geliyor?" sorusu üzerine Rihanna, "2019" yanıtını verdi.

Son albümünün üzerinden 3 yıl geçen 30 yaşındaki şarkıcı, son dönenmde kendi iç çamaşırı ve makyaj markasını yaratmış ve Ocean's 8 filminde rol almıştı.