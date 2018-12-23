Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, 2019 yılında yeni bir albüm çıkaracağını müjdeledi.
Instagram'da hayranının sorduğu, "Yeni albüm ne zaman geliyor?" sorusu üzerine Rihanna, "2019" yanıtını verdi.
Son albümünün üzerinden 3 yıl geçen 30 yaşındaki şarkıcı, son dönenmde kendi iç çamaşırı ve makyaj markasını yaratmış ve Ocean's 8 filminde rol almıştı.
Rihanna'dan hayranlarına müjde
Sanat
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Instagram'dan yaptığı açıklamayla hayranlarına albüm müjdesi verdi.
Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, 2019 yılında yeni bir albüm çıkaracağını müjdeledi.