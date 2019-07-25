İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı

Julien’s Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, ‘Blues müziğin kralı’ olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Riley B. King'in hayatının son döneminde çaldığı, ona özel üretilen elektro gitarın 21 Eylül’de yapılacak açık arttırmada, sanatçının diğer eşyalarıyla birlikte satışa çıkarılacağı duyuruldu.



Baş kısmında sedef kakmalı bir taçla birlikte King’in adının yazılı olduğu gitarın 80 bin ila 100 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Müzayedede ayrıca, ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından 1990 yılında sanatçıya verilen Ulusal Sanat Madalyası, B.B. King’e ait mücevherler ve kıyafetler de yer alacak.