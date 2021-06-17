Rita Moreno, In The Heights filmi savunması nedeniyle özür diledi

Ünlü oyuncu Rita Moreno, son yaptığı ırkçılık savunması için özür diledi. Lin-Manuel Miranda ve yönetmen John M. Chu, In The Heights filmi kadrosunda siyahilere ve Latin kökenli oyunculara çok fazla yer vermemekle eleştirince, 89 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, hafta başında yaptığı açıklamada, onları savunan cümleler kurmuştu.



Moreno, TV programı Colbert Show’da arkadaşı Lin-Manuel Miranda’yı savunurken, “Görünüşe göre asla doğru olanı yapamayacaksın. Bu, Amerika'ya Latin ve Porto Rikoluluğu kelimenin tam anlamıyla getiren adamdır” demişti. Bu açıklamanın ardından eleştiri bombardımanına tutulan Rita Moreno, dün Twitter üzerinden yayımladığı mesajla özür diledi.



"HUYLUYA HUYUNDAN VAZGEÇMEYİ ÖĞRETEBİLİRSİNİZ"

Moreno, “Kendime dair inanılmaz derece hayal kırıklığı yaşıyorum. Lin-Manuel Miranda’yı savunan bir açıklama yaparken Latin topluluğumuzda önemli olan siyahileri açıkça küçümsüyordum. Kimileri için kutlamanın kimileri için ağıt olduğunu unutmak çok kolay” dedi.



Ünlü oyuncu ayrıca, “Lin'i In The Heights'ın harika film versiyonu için alkışlamanın yanı sıra duyarlılığı ve ileriye dönük Afro-Latin topluluğunu daha kapsayıcı olma kararlılığı için takdirimi de eklememe izin verin. Bakın, huyluya huyundan vazgeçmeyi öğretebilirsiniz” diye konuştu.