Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, 23 Haziran’da Türkiye’de konser vermek için geri sayıyor. Ora, BVelek'teki Regnum Carya’nın düzenlediği Live in Concert kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran ‘Grinin Elli Tonu’ kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu.

OYUNCU OLARAK DA BAŞARIYI YAKALADI

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu, ilk ve tek albümü olan Ora’yı 2012 yılında çıkarmış ve büyük bir başarı yakalamıştı. Aynı yıl, Biritanya’da bir numaraya yükselen yıldız, MOBO Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’, Urban Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Sanatçı’ ve ertesi yıl da Glamour Yılın Kadını Ödülleri’nde İngiltere’de Solo Sanatçı seçilmişti.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 6 numaralı filminde de konuk oyuncu olarak boy gösteren Rita Ora’ya şöhreti kazandıransa 2007 yılında Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward şarkısının klibi olmuştu.

