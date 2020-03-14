Rita Wilson'dan karantina için 32 parçalık çalma listesi (playlist)

Oscar ödüllü eşi Tom Hanks ile birlikte corona virüse yakalanan Rita Wilson, karantina için hazırladığı 32 parçalık çalma listesini Quarantunes adıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ntv.com.tr 14.03.2020 - 16:48 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 16:49

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Corona virüse yakalandıklarını açıklayan Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve Rita Wilson tedavi sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

ÖNERİLER İSTEDİ 

Son olarak 63 yaşındaki Wilson,  karantinadaki insanlar için bir çalma listesi hazırlamak istediğini duyurdu ve Twitter'daki takipçilerinden şarkı önerileri istedi.

ÜNLÜ İSİMLERLE DOLU LİSTE

Çalma listesi için farklı isimleri de değerlendirmeye alan ünlü oyuncu ve yapımcı, sonunda Quarantunes adını verdiği aralarında Queen, The Beatles, Kelly Clarkson, Destiny's Child gibi birçok ünlü şarkıcı ve grubun eserlerinin yer aldığı 32 şarkılık bir liste yayınladı.

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