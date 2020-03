Rita Wilson'dan karantina için 32 parçalık çalma listesi (playlist)

Corona virüse yakalandıklarını açıklayan Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve Rita Wilson tedavi sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

ÖNERİLER İSTEDİ

Son olarak 63 yaşındaki Wilson, karantinadaki insanlar için bir çalma listesi hazırlamak istediğini duyurdu ve Twitter'daki takipçilerinden şarkı önerileri istedi.

And the winner for the quarantine playlist naming is QUARANTUNES! Head to @Spotify to listen https://t.co/vue00ncheT