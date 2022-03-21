Ritmin aykırı müzisyeni Fransız Igorrr İstanbul'da

Igorrr takma adlı Fransız müzisyen Gautier Serre, 2 Haziran'da konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor.

Haberler 21.03.2022 - 12:56

Ritmin aykırı müzisyeni Fransız Igorrr İstanbul'da

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Müzikte düzeni reddeden ve kendine özgü tarzı ile tanınan, ritmin aykırı sesi Fransız Gautier Serre ya da sahne adıyla Igorr, 2 Haziran gecesi 'da sahne almak üzere Türkiye’ye geliyor.

Igorrr, death metal, barok müzik, breakcore ve trip hop gibi çeşitli farklı türleri müziğinde bir araya getiren bir isim.

İki stüdyo albümünden sonra Igorrr, 'Savage Sinusoid' albümünü 2017'de Metal Blade Records'tan çıkardı.

İki yıllık Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika turnesinin ardından Igorrr, 2020'de pandemide 'Spirituality and Distortion' albümünü yayınlandı.

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