Sinemanın usta isimleri Robert De Niro ve Al Pacino’yu buluşturan Netflix filmi The Irishman’in yayın tarihi belli oldu.



Ünlü yönetmen Martin Scorsese imzalı The Irishman’in Kasım 2019’da yayınlanması bekleniyordu. Net yayın tarihi, 27 Kasım olarak açıklandı.



Netflix gösterimi öncesi film 27 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında sinemada gösterilecek.



Netflix’in sinema zincirleriyle arasındaki gerilim nedeniyle AMC ve Cineplex gibi büyük zincirler filmin gösterimini yapmayı reddetti.

SCORSESE İLE DE NIRO'NUN 9'UNCU FİLMİ

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi ‘şampiyonlar ligi’ isimlerini bir araya getiren Irishman film, New York Film Festivali'nin de açılış filmi olacak.



Film, Scorsese ile De Niro’nun dokuzuncu işbirliği oldu. Sinemanın usta ikilisi, daha önce Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, The King of Comedy, Sıkı Dostlar, Cape Fear ve Casino filmlerinde birlikte çalışmıştı.

TEKNOLOJİYLE GENÇLEŞTİRİLDİLER

Robert De Niro'nun bir çetenin 25'in üzerinde kişinin ölümden sorumlu tetikçisi Frank 'The Irishman' Sheeran'a hayat verdiği filmde; Al Pacino, 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği Başkanı olarak görev yapan Amerikan işçi sendikası lideri Jimmy Hoffa'yı canlandırıyor.



Filmde iki ayrı dönem gösterildiği için Robert De Niro ve Al Pacino'nun gençliğini canlandıracak isimlerle anlaşmak yerine, CGI teknolojisiyle usta oyuncular gençleştirildi.

THE IRISHMAN'İN FRAGMANI