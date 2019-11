Robert De Niro'dan The Irishman açıklaması (Gerçeklik tartışması)

Martin Scorsese imzalı The Irishman filmi Steven Zaillian'ın gerçek bir hikayeye odaklanan I Heard You Paint Houses isimli kitabından uyarlandı. Kitap ise gerçek bir hikayeye dayanıyor. Ancak iddialara göre film hikayedeki gerçekleri yansıtmıyor.



Robert De Niro, The Irishman'de eski bir mafya olan Frank Sheeran'ı canlandırıyor. Sheeran'ın Jim Hoffa'yı ortadan kaldırma hikayesini anlatıyor. Kitaba göre Sheeran, Hoffa'yı Detroit'te bir evde başından vurarak öldürür.



Ancak olay yaşandığı dönemde araştırmasını yapan gazeteci Dan Moldea, filmin anlattıklarının gerçek dışı olduğunu ifade ediyor. Moldea'nın aktardığına göre gerçekte Hoffa'nın cesedi hiçbir zaman bulunamamış ve Sheeran'ın Hoffa'yı öldürdüğü söylenen evde de Hoffa'nın kanına dair bir iz yoktu.



Moldea'nın bu açıklamasının ardından usta oyuncu Robert De Niro konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Dan, saygın bir yazar. Onunda Washington'da yazarların her yıl buluştuğu bir etkinlikte tanıştım. Kandırıldığımızı söyledi. Ben kandırılmamıştım. İnsanların bizimle aynı fikirde olmamasıyla bir sorunum yok. Dan, Hoffa ve dava dosyası konusunda bilirkişi. Marty'nin söylediği gibi biz tamamen gerçek bir hikaye anlatmıyoruz; kendi hikayemizi anlatıyoruz. Buna inandım."



The Irishman'in başrolünde Robert De Niro ve Al Pacino'nun yanı sıra Joe Pesci yer alıyor. Film 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

THE IRISHMAN FRAGMANI