Robert Downey Jr’ın yeni filmi Dolittle’dan yeni afiş yayınlandı.
54 yaşındaki ABD’li oyuncunun başrolde yer aldığı filmde Antonio Banderas ve Michael Sheen de rol alıyor. Filmde ayrıca Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland ve Craig Robinson sesleriyle yer alıyor.
Hugh Lofting'in 1920'li yıllara ait çocuk kitaplarından, hayvanlarla konuşabilen doktor karakterinden yola çıkan film, 1967 yılında aynı isimle müzikal olarak beyazperdeye uyarlanmıştı. 1998 ve 2001 yıllarında, Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu yeniden uyarlama bir seri de mevcut.
Dolittle filmi 17 Ocak 2020’de gösterime girecek.