Robert Pattinson'dan Batman açıklaması

Matt Reeves'in yönetmeni olduğu The Batman'in başrolünde seyirci karşısına çıkacak olan Robert Pattinson neden bu rolü kabul ettiği üzerine konuştu.



Robert Pattinson rol için şu ifadeleri kullandı: "Bunu kabul etmememin nedeni ne olabilir? Bu karakterin daha önceden çok çok iyi bir şekilde sinemaya uyarlanmış olması gerçeği hoşuma gidiyor. Karakterin birden fazla belirgin canlandırma şekli olabileceğini düşünüyorum. Daha kapsamlı olduğunda daha eğlenceli hale geliyor. Bunun daha az karanlık halini gördünüz. daha az eğlenceli halini gördünüz, daha vahşi versiyonunu gördünüz. Bulmacayı çözmek tatmin edici hale geliyor: 'Ben nerede yer alacağım?' İçimde bu role dair bir şeyler var mı?"



Corona virüs salgını nedeniyle The Batman'in vizyon tarihi de değiştirildi. Filmin, 1 Ekim 2021 tarihinde izleyicileriyle buluşması bekleniyor.