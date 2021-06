Robert Pattinson'lu The Batman yeniden sete çıkıyor

Daha önce çekimleri salgın nedeniyle duran The Batman'in yeniden çekilmesi gereken sahneleri için sete dönüş yapılacağı açıklandı.



Yıldız oyuncular Robert Pattinson ve Colin Farrell, çekimler için Glasgow'a gidecek.



The Batman ekibinin sözcüsü, yeniden çekimlerin yapılacak olması hakkında, "Şubat ayında İskoçya'da yapılan çekimler konusunda büyük bir heyecan vardı. Film ekibi temmuz ortasında sete dönüş yapmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.



Matt Reeves'in yönetmeni olduğu ve merakla beklenen filmin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.