Detroit sokaklarına düzen getiren Hollywood’un en ünlü polisi Robocop'a hayat veren Peter Weller aynı şehirdeki yeni rolüne hazırlanıyor. 2004 senesinde, 57 yaşındayken Syracuse Universitesi’nde Roma ve Rönesans Sanatı yüksek lisansını tamamlayan, 2013 yılında UCLA’de İtalyan Rönesansı üzerine doktorasını bitiren Weller önümüzdeki günlerde sinema tarihine geçtiği Detroit'e geri dönecek. Ancak 71 yaşındaki oyuncu bu sefer Amy Sherald ve Anicka Yi ile birlikte uzmanlık alanı olan sanat tarihi üzerine bir konferansa katılacak.

ROBOCOP'UN KONUSU



Paul Verhoeven'ın yönettiği film RoboCop geleceğin Detroit’inde geçiyordu ve filmin yakın zamanda Neill Blomkamp’in yöneteceği bir devam filmiyle izleyici karşısına tekrar çıkacağı duyuruldu.



İlk filmde Peter Weller başrolü üstleniyordu. Kötü bir şekilde yaralanmış bir polisin ölümden dönerek bir cyborg’a dönüşümünü gösteren film, yarı robot yarı insan bir polisle bizi buluşturuyordu. Detroit sokaklarını kontrol eden robot polis zaman zaman önceki hayatından anılar hatırlıyordu. Daha sonra film Joe Kinnaman’ın başrolünde 2014’te yeniden çekilmiş ancak Çin’de çok baskın olmasına karşın genel olarak beklenen başarıyı elde edememişti.