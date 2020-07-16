Robocop'un yıldızı Galyn Gorg hayatını kaybetti

AFresh Prince of Bel-Air ve Robocop 2 gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Galyn Gorg yaşamını yitirdi.



55 yaşındaki oyuncunun akciğer kanseriyle bir süredir mücadele ettiği açıklandı.



Gorg’un kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşime kanser teşhisi konuldu ve hastalık kısa sürede ciğerlerine ve vücuduna yayıldı. Ona birkaç gün yaşayacağı söylenmişti ama kendisi uzun süre mücadele etti ve bir mucize olmasını bekledi” ifadesini kullandı.