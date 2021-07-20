Rock yıldızı Robby Steinhardt hayatını kaybetti

Ünlü rock grubu Kansas'ın kurucularından Robby Steinhardt 71 yaşında hayatını kaybetti.

20.07.2021 - 10:18

Rock yıldızı Robby Steinhardt hayatını kaybetti
Robby Steinhardt (Ortada)

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Kansas grubunun kurucuların rock yıldızı Robby Steinhardt, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Eşi Cindy Steinhardt tarafından yapılan açıklamada septik şokun ardından yaşam destek ünitesine bağlanan Robby'nin iyileşme göstermesi ve taburcu hazırlığına rağmen ikinci bir sepsis nöbeti geçirdiği ve kurtarılamadığı belirtildi.

Kansas grubundan yapılan açıklamada ise "Grubun tüm üyeleri, arkadaşımız Robby Steinhardt'ın ölümüyle ilgili en derin üzüntülerini ifade etmek istiyor. Robby her zaman ruhumuzda, aklımızda ve müziğimizde olacak. Grup arkadaşları olarak bize, konserlerimize katılan hayranlara ve Kansas'ın sesine getirdiği şeyler her zaman yürekten olacak. Onu seviyoruz ve her zaman özleyeceğiz" denildi.

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