Dexter Fletcher’ın yönetmenliğini üstlendiği Rocketman'in oyuncu kadrosunda Jurassic World serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard, Game of Thrones”un Robb Stark'ı Richard Madden, BAFTA ödüllü Jamie Bell, Steven Mackintosh ve Gemma Jones gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna ise 2000 yapımı Billy Elliot'ın Oscar adayı senaristi Lee Hall imza atıyor.



Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanmasını ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Film Türkiye'de 7 Haziran tarihinde vizyona girecek.

