Dexter Fletcher’ın yönetmenliğini üstlendiği Rocketman'in oyuncu kadrosunda Jurassic World serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard, Game of Thrones”un Robb Stark'ı Richard Madden, BAFTA ödüllü Jamie Bell, Steven Mackintosh ve Gemma Jones gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna ise 2000 yapımı Billy Elliot'ın Oscar adayı senaristi Lee Hall imza atıyor.
Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanmasını ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Film Türkiye'de 7 Haziran tarihinde vizyona girecek.
Rocketman Cannes'da görücüye çıkacak (Elton John'ın hayatı)
Sanat
Kingsman serisiyle yıldızı parlayan Taron Egerton’ın müzisyen Elton John’a hayat verdiği biyografik drama filmi Rocketman'in prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştireceği bildirildi.
Dexter Fletcher’ın yönetmenliğini üstlendiği Rocketman'in oyuncu kadrosunda Jurassic World serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard, Game of Thrones”un Robb Stark'ı Richard Madden, BAFTA ödüllü Jamie Bell, Steven Mackintosh ve Gemma Jones gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna ise 2000 yapımı Billy Elliot'ın Oscar adayı senaristi Lee Hall imza atıyor.