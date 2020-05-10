Rock'n roll'un öncüsü Little Richard hayatını kaybetti

Rock'n roll müziğin öncülerinden Little Richard, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Richard Wayne Penniman olan ABD'li müzisyenin oğlu Dan Penniman, yaptığı yazılı açıklamada, babasının kanser nedeniyle dün sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kendisini "Rock'n roll'un mimarı" olarak nitelendiren 1932 doğumlu siyahi sanatçı, özellikle 1970'li yıllara kadar önemli eserlere imza atmıştı.



Penniman, Rolling Stone dergisinin 2005'te hazırladığı tüm zamanların ölümsüz 100 müzisyeni listesinde 8. sırada yer almıştı.