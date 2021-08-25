Rolling Stones grubunun davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.



Ailesinden yapılan açıklamada "Efsanevi müzisyenin Londra'daki bir hastanede, aile üyeleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat ettiği" belirtildi.

1941 yılında Londra'da doğan Watts, Brian Jones, Mick Jagger ve Kith Richards'dan oluşan Rolling Stones'a 1963 yılında katılmıştı.

Watts'ın bir süre önce çok kritik bir ameliyat geçirdiği ve grubun 2021 turnesine katılamacağı açıklanmıştı.

Haziran ayında 80. yaş gününü kutlayan müzisyen dünyanın en başarılı davulcularından biri olarak tanınıyordu.