Rolling Stones’un daha önce yayımlanmamış 1974 tarihli şarkısı çıktı

Efsanevi rock grubu Rolling Stones, yakında çıkacak olan Goats Heads Soup albümlerinin delüks versiyonunun bir önizlemesi olarak; Jimmy Page ve Ric Grech’in yer aldığı, daha önce yayınlanmamış, Ekim 1974 tarihli Scarlet adlı şarkıyı paylaştı.

Scarlet, grubun kariyerinde geçiş döneminde yer alıyor. Beş yılın ardından gruptan ayrılan baş gitarist Mick Taylor’dan sonra grup, 1976’da yayımlanan Black and Blue albümünü kaydederken birçok müzisyenin seçmelere katılması için uzun bir süre geçirdi. Wayne Perkins ve Harvey Mandel gibi isimler albümde yer alırken Page ve Jeff Beck’in yanında İrlandalı blues gitaristi Rory Gallagher’a uzanan müzisyenler de grupla çaldı. Seçmelerin ardından, seçilen isim bugüne kadar grupla devam eden Ron Wood oldu.



Mick Jagger, şarkının kökenlerinin Wood’un Londra dışında Richmond’daki evindeki stüdyosunda olduğunu hatırlatarak Stones’un klasik It’s Only Rock N’ Roll adlı eserinin de 1973 sonlarında Wood ve David Bowie ile yapılan farklı bir oturumda ortaya çıktığını belirtti. Jagger Scarlet ile ilgili, “Bunu ilk olarak Ronnie’nin bodrum katındaki Jimmy ve Keith’le doğaçlama çaldığımı hatırlıyorum. Harika bir seanstı” ifadelerini kullandı.



Goats Head Soup, Universal Music tarafından 4 Eylül’de çok formatlı ve delüks versiyonuyla yayımlanacak.