Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Roma dönemi Palmira mezar steli sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büstün sol gözüne sonradan ekleme yapılarak parçalanmış yüz tamamlanmış. Oldukça amatör yapılan bu tamamlama işlemi sosyal medyada paylaşılınca eleştirilmeye başlandı.



Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil’in haberine göre, eserin sergide olmasından kaynaklı müze restoratörleri tarafından yapılan restorasyon ile eserin bu hale getirildiği düşünüldü. Sosyal medyada "Sanki ustanın elinde harç kalmış, onu da şu deliğe tıkayalım demiş", "Sanatsal bir ucube olmuş", "Diş protezcisi mi atadınız" türünden çok sayıda eleştiri yapıldı.



ZARAR GÖRÜR DİYE DOKUNULMAMIŞ



Gaziantep Arkeoloji Müzesi yetkilileri, heykelin 1980'li yıllarda satın alma yöntemiyle müzeye geldiğini söyledi. Zeugma Antik Kenti'nden çıktığı belirtilen eserin, kaçakçılar tarafından daha yüksek fiyata satılması için ekleme yapılmış olarak müzeye teslim edildiği, müze restoratörlerinin eser çok kırılgan olduğu için zarar görmesinden korktuklarından dolgu malzemeyi alamadıkları, uzun yıllardır depoda olan eserin birkaç ay önce sergiye çıkarıldığı müze yetkililerince ifade edildi.



İSMİNİ ANTİK KENTTEN ALIYOR



Terör örgütü DAEŞ tarafından havaya uçurulan Suriye'deki Palmira Antik Kenti'nden ismini alan mezar steli niteliğindeki heykele Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis civarındaki antik yerleşim yerlerinde sıkça rastlanıyor. Hatay ve Adana müzelerinde de benzer grup eserler bulunuyor.

"BÖYLE SERGİLENMEMELİ"



Batman Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Akıllı, Gaziantep Müzesi'nde sergilenen eserle ilgili, "Maalesef müzelerimizde bu tarz eserler oldukça fazla. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın terk ettiği heykel restorasyonlar bizde hala devam ediyor. 50 yıl geride kalmış bir uygulama bu. Duvara arkasında demir çubuk takılarak sabitlemek, dıştan kenet takmak, eksik kol bacağı demir çubukla tamamlamak, heykelin eksik kısımlarını tamamlamak... Heykele asla başka malzemeyle tamamlama yapılamaz”



"MÜZENİN İHMALİ VAR”



“Gidin Artemis heykeli arkasına demir çubuk takılarak duvara sabitlendiğini görürsünüz. Antalya Müzesi, Efes Müzesi'nde bu tür uygulamalar halá yapılıyor. Bu eserin üzerindeki tamamlama da eski bir usul. Bu temizlenmeli ve öyle sergiye çıkarilmalıydı. Müzenin ihmali var. Sonradan ekleme parça rahatlıkla heykelden alınabilir. Bu haliyle sergiye akmamalıydı" dedi.

PALMİRA ÖRNEĞİ

Gaziantep Müzesi'nde sergilenen mezar steline benzer eserler Palmira antik kentinde terör örgütü DAeŞ tarafından önceki yıllarda tahrip edilmişti. Parçalanan eserler iki yıldır İtalyan uzmanlarca Şam Ulusal Müzesi'nde gelişmiş teknoloji kullanılarak restore ediliyor.

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