Roma ve Bizans dönemine ait 52 sikke ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde yaşayan N.Ü.’nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan N.Ü.’nün kullandığı otomobil Eskişehir-Seyitgazi karayolunda durduruldu.

N.Ü. gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada Roma ile Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakıldı.