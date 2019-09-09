Tuncer Cücenoğlu'nun Çığ adlı oyunu, Petru Vutcărău’nun rejisi ile Romanya Queen Mary Tiyatrosu tarafından 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek.



Dünyada ve Türkiye’de 60’ın üzerinde şehirde sahnelenen ve 21. yüzyılın en çok sahnelenmeye aday oyunu, 14 Eylül'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde üst yazılı olarak gösterilecek.



Romanya’nın prestijli Queen Mary Tiyatrosu (Teatrul Regina Maria) yapımı olan oyunun çevirmeni Nermin Hogea Susam, yönetmeni Petru Vutcărău.



Festivalde 18 Temmuz’da hayatını kaybeden uluslararası oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu adına da özel bir ödül verilerek, sanatçının 50. yılı kutlanacak.



11-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro festivalinde, 10 ülke ve Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 29 ekip 35 gösterimle sahne alacak.



TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?



1944 yılında doğan Tuncer Cücenoğlu bu yıl 18 Temmuz'da hayatını kaybetti. Eserleri 34 dile çevrilen, Türkiye’den ve dünyadan toplam 30 ödül alan, oyun yazarı Cücenoğlu’nun oyunları, evrensel temaları, sağlam hikayeleri ve karakterleri nedeniyle 40’ın üzerinde ülkede yaygın olarak sahnelendi ve repertuvarlara alındı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve çeşitli Üniversitelerde ‘Dramatik Oyun Yazarlığı’ dersleri de vermiş olan Cücenoğlu’nun oyun yazarlığında 50. yılı, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.