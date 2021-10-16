Romeo & Juliet ilk kez seyirciyle buluştu

DasDas, prömiyeri gerçekleşen Romeo & Juliet oyunuyla ilk kez bir William Shakespeare oyununu sahnesinde seyircisiyle buluşturdu. Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan, son dönemin genç ve başarılı oyuncuları Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’e hayat verdiği oyunda ikiliye Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.



Düşman ailelerinin birbirlerine aşık çocuklarının hüzünlü hikayesini anlatan Shakespeare’in ölümsüz eseri Romeo & Julie’, sanatseverleri bu trajik hikayeye tanık olmaya davet ediyor.



Romeo & Juliet, 16-22-23 Ekim akşamları 20.30’da, 17 Ekim günü 17.00’de ve sezon boyunca DasDas’ta sahnelenecek.