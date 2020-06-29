Ron Perlman'dan Hellboy itirafı

Oscarlı yönetmen Guillermo Del Toro'nun imzasını attığı Hellboy filmlerinde başrolü üstlenen Ron Perlman'dan yeni bir Hellboy açıklaması geldi.



Rol aldığı Run With The Hunted filmi hakkında röportaj veren oyuncu, Hellboy rolüne geri dönmesi için teklif verildiğini, ancak reddetmek durumunda kaldığını açıkladı.



Ron Perlman, konu hakkında "Üçüncü Hellboy filmi konusunda beni durduran tek şey, Guillermo Del Toro'nun sektördeki en meşgul adamlardan biri olması. Eğer isteseydi bile yapamazdı. İki filmin birbiriyle alakası yok. Reboot filmine katılma olasılığım vardı ve içerisinde olabileceğim tek Hellboy filminin Guillermo Del Toro ile yapacağım olabilirdi. Böylece fikirden uzaklaştım. Kelimenin tam anlamıyla uzaklaştım. Filmi görmedim, pek bir şey de duymadım. En iyisinin olmasını diledim, ama bu benim bilgili olduğum bir konu değil" diye konuştu.



Ron Perlman