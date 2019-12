Roxette grubunun solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında hayata veda etti.



Roxette grubunun solisti olan Marie Fredriksson bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü müzisyenin daha önceki hastalığının komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Fredriksson, 2002 yılında beyin tümörü tedavisi görmüştü. Şarkıcının menajerlik şirketi daha sonra yaptığı açıklamada, dün hayatını kaybeden Fredriksson'ın "17 yıldır kanserle mücadele ettiğini" belirtti.

Fredriksson'ın grup arkadaşı Per Gessle, ölüm haberinin ardından, "Sen 40 yıldan uzun bir zamandır en harika dosttun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mesajını paylaştı.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı.



Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.



Sanatçının ölüm haberi grubun resmi Instagram hesabından açıklandı.

Fredriksson, Roxette grubunun The Look ve Joyride gibi liste başı olmuş parçalarına imza atmıştı. Fredriksson, seslendirdiği efsanevi It Must Have Been Love şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.