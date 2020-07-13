Roy Lichtenstein eserine 46.2 milyon dolar

Hong Kong, Paris, Londra ve New York’ta kurulan satış odalarıyla düzenlenen müzayedede eserler toplam 420.9 milyon dolara satıldı. Hong Kong ve Londra’daki satış odalarında alıcılar da yer alırken, New York ve Paris’te sadece Christie’s görevlileri bulundu.

ÜÇÜCÜN EN YÜKSEK ESERİ



Dört saat süren müzayedede Roy Lichenstein’ın eserinin tahmin edilen satış fiyatı 30 milyon dolardı. New York ve Hong Kong’daki alıcıların büyük ilgi gösterdiği açık artırmada, 46.2 milyon dolara ulaşıldı.

Bu rakam, Nude with Joyous Painting'i 1960’lardaki işleri dışında en yüksek fiyata satılan Lichtenstein eseri haline getirdi. Resim, aynı zamanda da üçüncü en yüksek Lichenstein eserine dönüştü.

AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?